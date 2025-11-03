TBMM’de gündem yoğun

TBMM'de bu hafta hem komisyon hem de Genel Kurul çalışmaları yoğun geçecek. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Genel Kurul'da, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek. Buna göre Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

HSK'YA ÜYE SEÇİLECEK

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalacak bir üyelik için seçim yapacak. HSK üyeliği için seçim yapılacak. Seçim, Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasından gizli oyla gerçekleştirilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.