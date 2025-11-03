Türkiye’nin uzayda bağımsızlık serüveni devam ediyor: Milli Uydu Fergani FGN-100-d2 yörüngeye yerleşti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Fergani Uzay'ın "Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımı başarıyla tamamlanırken, Türkiye'nin uzay alanındaki kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, hedeflerinin 5 yılda 100'den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmek olduğunu söylediği açıklamasında, "Hedefimiz Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır." ifadelerini kullandı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay'ın "Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.

İLK VERİLERİ İLETMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan 104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX'in Bandwagon-4 görevi kapsamında uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, TSİ 09.23'de fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşen uydu, ilk telemetri verilerini ileterek resmen göreve başladı. Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te gerçekleştirmiş, 102 kg ağırlığındaki ilk uydu olan FGN-100-d1, Transporter-12 görevi kapsamında fırlatılarak yörüngesine başarıyla yerleşmişti.

SELÇUK BAYRAKTAR: "UYDUNUN TÜM SİSTEMİNİ BİZ GELİŞTİRDİK"

Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi, fırlatma sürecini Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden büyük bir heyecanla takip etti. Bayraktar, fırlatma sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu FGN-100-d2 başarıyla uzaya ulaştı. Bu uydu inşa edeceğimiz Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu. 2022 yılında faaliyete geçen Fergani Uzay, 135 takım arkadaşımızla yoluna devam ediyor. Uydularımızı tümüyle kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Uydumuzun görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını bekliyoruz. Mühendisliğini, sistemlerini ve tasarımını tümüyle Fergani'deki ekip arkadaşlarımız geliştirdi."

HEDEF TÜM KARDEŞ COĞRAFYAYA ULAŞMAK

Açıklamasında Fergani'nin gelecek vizyonuna da değinen Bayraktar, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır." dedi. Önümüzdeki günlerde Yörünge Transfer Aracını (YTA) fırlatacaklarını duyuran Bayraktar, "Takım arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma aracımızın da tasarımına devam ediyorlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU ATACAK

FGN-100-d2 uydusu, yaklaşık 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak, günde yaklaşık 15 kez dünyanın etrafında tur atacak. Yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirilen uydu, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek. Böylece Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.