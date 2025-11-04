CHP’nin çaycısının maaşı belediye şirketinden

Afyonkarahisar CHP İl Başkanlığı'nda çalışan çaycı S.S.'nin maaşının belediye iştiraki YÜNTAŞ A.Ş. üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı. Skandal, 7 yıldır CHP İl Başkanlığı'nda görev yapan S.S.'nin işten çıkarıldığını ve sahte sigortalı gösterildiğini fark ederek SGK'ya yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. Denetim sonucunda CHP İl Başkanlığı'na 624 bin TL, YÜNTAŞ'a ise 312 bin TL olmak üzere toplam 936 bin TL idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı. YÜNTAŞ yöneticileri hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunu dolandırma" suçlarından suç duyurusunda bulunulacak.