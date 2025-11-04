Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "Rüşvet" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldı.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu yarın ifade verecek. İfade işlemleri emniyette gerçekleşecek.