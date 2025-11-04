Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayız

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısında özellikle dış politikaya dair önemli mesajlar verdi:

Kıbrıs Türk halkı, İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ne yazık ki yıllardır bu kimliklerinden dolayı haksız, hukuksuz ve acımasız bir izolasyona tabi tutulmuşlardır. Buna rağmen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmediler; kendi vatanlarında onurluca yaşama iradesinden vazgeçmediler. Egemenliklerini, devletliklerini tartışma konusu yapmadılar.

Bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da mönüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz.

Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını daha da artırmasını çok önemli görüyorum. Sizlerden, Kıbrıs Türklerinin iki devletli çözüm temelinde yürüttükleri hak, özgürlük ve adalet mücadelesine daha fazla omuz vermenizi bekliyorum. İnşallah anavatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacak; haklı davalarında daima yanlarında olacağız.