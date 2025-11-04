Osmaniye’ye Murat Kurum Bey mahallesi

Deprem bölgesindeki tüm illerde olduğu gibi Osmaniye'deki tarihi ihya seferberliği de takdir toplamaya devam ediyor. Kısa süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u 'fahri hemşehri' ilan eden Osmaniye Belediyesi yeni bir karar daha aldı. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla Bakan Kurum'un ismiyle yeni bir mahalle kurulması için harekete geçtiklerini açıkladı.

5 İLİN FAHRİ HEMŞEHRİSİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmaniye Belediye Başkanı Çenet, 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adıyla bir mahallenin kurulacağını duyurdu. Osmaniyelilere ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür eden Bakan Kurum ise "Asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakı'mızın ortağı, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" dedi. Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın fahri hemşehrisi ilan edilen Bakan Kurum'a Osmaniye Belediye Meclisi de geçen ay 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verme kararı almıştı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bakan Kurum'u makamında ziyaret ederek beratı kendisine takdim etmişti.