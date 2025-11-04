Son dakika | MHP Grup Toplantısı: Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Seferberlik ruhuyla; taviz ve tereddüte düşmeden, tehir etmeden, gerektiğinde nefes alır gibi çalışıyoruz. Milletimizin her güzel insanına elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi açıklıyoruz. Kurduğumuz tüm teşkilatlarda hazır ve nazırız. Siyasi faaliyetlerimizi inançla, heyecanla ve adalet ilkesiyle sürdürüyoruz.

Biz Cumhur İttifakı'yız, sorunları çözeriz, milletin hizmetindeyiz.

İsrail Gazze soykırımını alçakça sürdürüyor. Siyonist eşkiyalar durdurak bilmiyor. Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Bahreyn'in başkentinde Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizinden Akdeniz'e işbirliği göreceğiz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefirin ileri düzeyde akıl tutulmasıdır.

Ok yaydan çıkmış, hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir, bu komisyon bugüne kadar verimli toplantılar gerçekleşmiştir. Yol haritası ile hukuki, siyasi demokratik atılımlar temin edilecektir.

"İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir"

MHP heyete katılmaya hazırdır. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş açıklamalarının arkasında durmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kata söz konusu değildir.