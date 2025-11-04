Devlet Bahçeli: "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" | Video
04.11.2025 | 11:32
MHP Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.
