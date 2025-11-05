Bakan Kurum, yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı: Muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz
Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen inşa seferberliğine dikkat çekerek, “Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine asrın inşası diyoruz. Hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar doları 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcadık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız” dedi. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’ni de bu tecrübenin ışığında tamamlayacaklarının altını çizen Bakan Kurum, “Bu projeyle gerileyen sosyal devlet anlayışına Türkiye olarak yeni bir soluk getiriyoruz. İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi’yle daha da yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Depremden etkilenen Hatay ve 10 ilde yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin eski ve yeni halinin görsellerini paylaştı. Bakan Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yürütülen inşa seferberliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinin bu bölgede kurulduğunu anlattı.
Bakan Kurum, Malatya İkizce'de 28 bin konutun inşa edildiği TOKİ şantiyesinin Türkiye'nin en büyük şantiyesi olduğuna, burada örnek bir uydu kentin inşa edildiğine vurgu yaptı. 2. büyük şantiyenin ise Adıyaman İndere'de kurulduğunu belirten Bakan kurum, "Biz aslında burada bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, burada kaya zemini yepyeni bir şehir kurmak suretiyle inşa etmeye çalıştık. Bu alan 5 milyon metrekare. 700 futbol sahası büyüklüğünde. Bu devasa alanda da 16 bin yeni yuvamız yükseliyor ve yaklaşık 100 bin insanımıza güvenli bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.
BAKAN KURUM, AĞIR YIKIMA UĞRAYAN 4 İLDEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI
Ağır yıkıma uğrayan bu 4 ilin merkezlerinin de tarihi dokusu ve yapılarıyla yeniden ihya edildiğine dikkat çekti. Hatay'da Atatürk Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi'ndeki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, İskenderun'da ise depremde 80 santimetre çöken sahilin yeniden düzenleme projesini örnek gösterdi. Bakan Kurum, Adıyaman'da Tarihi Meydan Projesi ve Ulu Camii, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı, Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı ve Ebrar Sitesi gibi simge yerlerde yürütülen çalışmaların görüntülerini izletti.