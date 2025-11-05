Bakan Kurum, yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı: Muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz

Bakan Kurum basın mensuplarına, toplantıya ev sahipliği yapan Hatay 'ın önemini şöyle anlattı: Bugün bir araya geldiğimiz Hatay hem asrın felaketindeki yıkımın hem de asrın inşasındaki kararlılığın sembolüdür. Yani bu depremi ve sonrasındaki diriliş hikayesini anlatmak için hep birlikte en doğru yerdeyiz. Biz bu önemli buluşmamız vesilesiyle asrın felaketinden, asrın inşasına kadar tüm çabamızı bir kez daha kayıt altına almak bu konudaki tecrübemizi, birikimimizi sizlerin aracılığıyla en doğru şekilde dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Türkiye olarak ortaya koyduğumuz başarının afetlerle mücadele eden tüm ülkelere örnek olmasını, ilham vermesini diliyorum.

"DEPREMDE 150 MİLYAR DOLARA ULAŞAN MADDİ KAYIP YAŞADIK"

Bakan Kurum, konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne ve neden olduğu ağır kayıplara dikkat çekti: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hem çok şiddetliydi hem de çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Haklı olarak, insanlık tarihine asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Düşünün sadece bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 108 bin kilometre karelik bir alanda 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat resmen durdu. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki 100'den fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alında 50 binden fazla canımızı yitirdik, toprağa verdik. Ekonomik büyüklüğü ülkemize doğrudan 104 milyar doları bulan ve dolaylı olarak da 150 milyar dolara ulaşan bir maddi kayıp yaşadık. Sadece evlerimiz yıkılmadı. Şehrin alt yapısından, üst yapısına havalimanımızdan enerji hatlarımıza, köprülerimizde, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz bilhassa Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımla birlikte burada yaşayan yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. O günden bu yana deprem bölgesi Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli meselesi oldu.