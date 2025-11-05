Video Haber Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video
Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video

Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video

05.11.2025 | 14:54

Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen inşa seferberliğini anlattı. Bakan Kurum, “Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine asrın inşası diyoruz. Hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar doları 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcadık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız” dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70’inin tamamladığına vurgu yaparak, “Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2’si evine kavuşmuş. İnşallah 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız” diye konuştu. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’ni de bu tecrübenin ışığında tamamlayacaklarının altını çizen Bakan Kurum, “İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi’yle daha da yukarıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum, Hatay’da konuştu: Asrın inşa seferberliğinde son düzlüğe girdik | Video 36:57
Bakan Kurum, Hatay'da konuştu: "Asrın inşa seferberliğinde son düzlüğe girdik" | Video 05.11.2025 | 14:54
Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video 04:50
Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video 05.11.2025 | 14:54
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye’de yeni kavşaktayız | Video 53:05
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video 05.11.2025 | 13:46
Yüksekovalı vatandaşlar: Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye’ye huzur ve barışı getirecek | Video 02:43
Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video 05.11.2025 | 09:41
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 00:52
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2025 | 08:39
Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır | Video 00:14
Devlet Bahçeli: "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" | Video 04.11.2025 | 11:32
Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir | Video 37:31
Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir" | Video 04.11.2025 | 11:29
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 01:33
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 04.11.2025 | 10:10
Bakan Yerlikaya: 8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık | Video 01:07
Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video 04.11.2025 | 08:35
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan A Haber’e özel açıklamalar! 36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar 13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
İstanbul’daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye destek programını başlatıyoruz 24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! Murat Kurum Bey Mahallesi kuruluyor | Video 00:40
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! "Murat Kurum Bey Mahallesi" kuruluyor | Video 03.11.2025 | 11:49
Milli uydu FERGANİ FGN-100-D2 uzayda | Video 02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz! | Video 21:48
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video 01.11.2025 | 16:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY