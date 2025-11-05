İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Zafiyet yok demiş" iddialarına yalanlama: "Alçak bir algı çalışması"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, söz konusu sürecin 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında imzalanan bir protokolle başladığını belirtti.

İBB'NİN ABD MENŞELİ FİRMA İLE ANLAŞMASI VE GELEN ŞİKAYETLER

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre süreç şöyle gelişti:

09.09.2020: İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile USTDA arasında "İstanbul'un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması" için bir protokol imzalandı. Protokolle USTDA'nın İBB'ye 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe yapacağı belirtildi.

15.09.2020: İBB, ilgili yazılım için ABD menşeli SAS adlı firma ile anlaştı.

Şikayetler: Anlaşmanın kamuoyuna yansıması üzerine, 24.09.2020'de G.K. adlı bir vatandaş, 26.09.2020'de CİMER üzerinden ve ayrıca Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi tarafından şikayet başvuruları yapıldı. Şikayetlerde, "işlemin daha düşük maliyetle yapılabileceği" ve "verilerin yönetilmesi noktasında milli güvenlik sorunu doğurabileceği" iddiaları yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA MÜFETTİŞ TALEBİNİ VE RAPOR SONUCUNU AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, (kendisinin) dönemin İstanbul Valisi olarak attığı adımlara ve Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan rapora dikkat çekti:

Yerlikaya'nın Talebi (25.01.2021): Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iddiaların araştırılması veya soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesini talep etti.

Bakanlığın Görevlendirmesi (14.12.2021): İçişleri Bakanlığı, iddiaları "soruşturma değil" ARAŞTIRMA amaçlı Mülkiye Teftiş Kuruluna sevk etti.

Müfettiş Raporu (29.04.2022): Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri, 37 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda; hibenin harcanmasında ve işin SAS firmasına verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı, "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık tespit edilmediği belirtilerek, "bir işlem yapılmasına yer olmadığı" kaydedildi.

KARAR: "İŞLEME KONULMAMASI"

Açıklamasının devamında Yerlikaya, rapor doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin verdiği nihai kararı paylaştı:

07.06.2022: İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliğine raporun gereğinin yapılması talimatını verdi.

23.06.2022: İstanbul Valiliği, bu talimat doğrultusunda söz konusu iddiaların İŞLEME KONULMAMASINA karar verdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasını, "'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla ALÇAK BİR ALGI çalışmasından ibarettir" ifadeleriyle sonlandırdı.