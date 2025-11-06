Başkan Erdoğan İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Konferansında konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Hepiniz milletin evine hoş geldiniz.
Türk kütüphaneciliğinin bugünlere gelmesini sağlayan kitap sevdalılarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu önemli konferansı tertipleyerek bir araya gelmemizi sağlayanları gönülden tebrik ediyorum.
Kütüphanecilik alanında 1300 yıllık bir geçmişimiz var.
Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde kurduğumuz devletlerde kitap ve alimler hep merkezde yer almıştır.