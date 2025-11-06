Video Haber Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: "Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı" | Video
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki:

Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: "Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı" | Video

06.11.2025 | 15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Zihin fukara olunca, akıl ukala olur. Ortada zihni ile dili arasındaki bağı kopmuş zavallı bir şahıs var. Bu zat, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek çirkinleşiyor, kontrolü kaybediyor. Arkadaşlarım bu zata cevabı onun seviyesine inmeden verdiler. Biz az söyledik o çok anlasın." ifadelerini kullandı

