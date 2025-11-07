Erdoğan, Şehircilik Zirvesi’ne katılacak

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Kasım tarihlerinde 2 gün sürecek olan Şehircilik Zirvesi'ne katılacak. Uzun süredir hazırlıkları devam eden zirve, Ankara'daki parti genel merkezinde "Medeniyetimizde Şehir ve Mekân Şehircilik Zirvesi" temasıyla gerçekleştirilecek. Zirveye akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar ve basın mensupları katılacak. "Planlama ve kentsel tasarım", "kentsel dönüşüm", "şehir ve demografi", "şehir ve yönetim" ve "geleceğin şehirleri" başlıklarında şehircilik anlayışı tartışılacak. Konut, ulaşım, çevre sorunları gibi konularda çözüm önerileri sunulacak.