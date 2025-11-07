İBB'deki casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklamaya sevk edildi!
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G.E tutuklamaya sevk edildi.
