AK Parti 23 yıllık hizmet serüvenini anlatacak

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıldönümüne özel Türkiye genelinde "#SizBunuOkurken" isimli açık hava kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan ve Türkiye genelindeki billboardlarda yer alan "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi" yazılı afişlerdeki karekod okutularak "sizbunuokurken.com" isimli internet sitesine ulaşılacak. İnternet sitesinde AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek projeler yer alıyor.