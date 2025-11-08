Futbola temiz eller operasyonu

Yeşil sahalardaki spor ruhunu ve mücadele azmini baltalayan bahis soruşturmasında ilk operasyon düzenlendi. Futbol arenalarında maç yöneten 17 hakemin yanı sıra Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa Spor Kulübü eski sahibi Turgay Ciner ve Kasımpaşa Spor Kulübü eski Başkanı Fatih Saraç dahil 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, 2 kişinin yurtdışında olduğu belirtildi.

Öte yandan sosyal medyadan manipülasyon niteliğinde paylaşımlar yapan Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Umut Eken için de 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Hakemlikten ve başkaca durumlardan elde edilen gelirin derinlemesine karşılaştırıldığı soruşturmada, şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Saraç serbest bırakıldı. Turgay Ciner ise yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadı. Gözaltındaki hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor.

BAHİS SKANDALINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması ile başlayan bahis skandalında 152 hakem Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 149 hakem ceza aldı. Zorbay Küçük ile 2 hakem hakkında inceleme sürüyor. 3700 futbolcunun ise takibi devam ediyor.