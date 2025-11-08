Hiçbir zorluk vatan sevgisinin önünü kesemedi

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri, 2. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'ya uzanan harekât çizgisinde kritik rol oynadı. Yıllardır işgal altında bulunan toprakların kurtarılması için yürütülen savaş boyunca ordudaki en yüksek riskli görevler, bu güçler tarafından yerine getirildi. 44 gün süren savaş boyunca özel kuvvetler, düşman savunmasını kıran ana güç olarak cephe hattının en zorlu bölümlerinde görev yaptı. Saha taktiği, klasik savaş literatürünün dışına çıkarak düşmanı şaşırtmaya dayalı manevralarla yürütüldü. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ilk giren timlerden birinin komutanı, "Vatan Muharebesi Kahramanı" unvanlı Binbaşı Zaur Hüseynov, Karabağ Zaferi'nin 5. yılında savaş günlerini anlattı:

Operasyon sadece toprakların işgalden kurtarılması değil Azerbaycan'ın milli ruhunun vatan evlatlarının omzunda yükseklere taşınması. Her askerin yaklaşık 40 kiloluk yükü vardı, coğrafi şartlar çok zordu fakat biz bu savaşta şunu öğrendik ki hiçbir zorluk vatan sevgisinin önünü kesemez.