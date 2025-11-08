Karabağ Zaferi’nin 5. yılı! Başkan Erdoğan’dan Bakü’de tarihi açıklamalar: Karabağ Zaferi, Türk dünyası için gurur!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"KARABAĞ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN"

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, Azerbaycanlı gardaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zafer günümüzün beşinci yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlham Aliyev kardeşim, nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere, Türkiye'deki gardaşlarınızın selamlarını getirdim. Sizlere 86 milyonun en samimi muhabbetlerini getirdim.

Bu gurur günümüzde inanıyorum ki şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki kardeşlerimiz de bizimle aynı coşkuyu yaşıyor. Zaferimiz kutlu olsun! Cenab-ı Allah, Azerbaycan'ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun. Azerbaycan'ın sevincini paylaşan Pakistan Başbakanı Şahbaz kardeşim başta olmak üzere bugün aramızda olan dost ülkelerden tüm temsilcilere teşekkür ediyorum.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM

Kardeşlerim, bugün hep beraber 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin beşinci yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan Muharebesi'nde toprağa düşen tüm şehitlerimizi, Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.

Azerbaycan edebiyatının sembol isimlerinden Mehmet Araz, Azerbaycan Türkünün vatan aşkını şöyle anlatıyordu:

"Bugün gerek her anımız vatan desin.

Kılıcımız, kalkanımız vatan desin.

Ölenlerin yerine kalanımız vatan desin.

Vatan desin kalbimizin her duygusu, her vurgusu vatan desin.

Farkı yoktur harda olak, zamanımız, mekanımız vatan desin."

2 DEVLET TEK MİLLET!

Kalpleri her seferinde "Vatan" diye çarpan kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyor, Yüce Allah onlardan razı olsun diyorum. Hayatları pahasına verdikleri destansı mücadeleyle 30 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.

Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır.

Bugün burada Azerbaycan askeri, Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. Biliyorsunuz, bundan 45 gün önce aslen Karabağlı olan büyük bir şairimizi rahmet-i Rahman'a uğurladık. Merhum Yavuz Bülent Bakiler, Karabağ'a olan hasretini şu mısralarla dile getirmişti:

"Toprağına bayraklarla girebilirim.

Kara sevdalılar gibi hasretim Karabağ'a.

Uğruna ölebilirim.

Bir gün biterse her şey Karabağ'ı görmeden,

İstemem bandolar, büyük çelenkler.

Allah'ım, ruhuma biraz sükûn ver.

Üstüme okunmuş birkaç avuç mübarek Karabağ toprağından serpilse yeter."

KARABAĞ'DAKİ 30 YILLIK YANGIN SÖNDÜ

Yıllarca şairler Karabağ için işte böyle özlem dolu şiirler yazmıştı. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. Allah'a hamdolsun, bugün Laçin'den Şuşa'ya, Zengilan'dan Hankendi'ne, Hocalı'dan Fuzuli'ye kadar Karabağ'ın her karışında huzur var, kalkınma var, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek.

Değerli dostlarım, kıymetli misafirler, Karabağ Zaferi, vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı. Aynı zamanda bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu konuda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz.

TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz.