Müzeler bize kim olduğumuzu gösterir

Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen "Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat" programına katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün zamanı ölçmeyi zarif bir sanata dönüştüren medeniyetimizin zevkiselimine ve hayat felsefesine şahit olacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Eminim ki bu müze, yurtiçinden ve dünyanın dört bir yanından gelen tarih meraklıları ve sanatseverler için güçlü bir cazibe merkezi olacaktır. Müzeler, bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, uzun tarihsel yolculuğumuz içindeki yerimizi anlatır. Hayata ve dünyaya, doğru bir perspektiften bakmamıza imkân verir. Kimi zaman bir antik dönem mozaiği kimi zaman sedef kakmalı ahşap bir yazı masası kimi zamansa asırlara meydan okumuş bir el yazması insanlığın büyük hikâyesinin satırları olur. Bildiğiniz gibi son yıllarda müzecilik anlayışı hızlı bir değişime uğradı. Müzeler, yaşayan mekânlar haline geldi, ziyaretçi sayıları arttı. Bu da bize tarihimizi ve kültürel mirasımızı dünyaya çok daha iyi tanıtabilmemiz için önemli bir fırsat tanıyor. İşte burada sergilenen eserler de bu mirasın ihtişamını gözler önüne seren örneklerden biridir. Şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu, dünya saatçilik tarihinin en değerli hazinelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 380 eserin içinde, dünyada eşi benzeri olmayan parçalar var. Hanedan mensuplarının saatleri, diplomatik hediyeleşmeyle gelen saatler ve saray atölyelerinin üretimleri, koleksiyona oldukça seçkin bir hüviyet kazandırıyor. Her bir parçada, sanatın zarafeti ile zanaatın maharetinin eşsiz buluşmasını müşahede ediyoruz.