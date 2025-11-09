ABD'de tıbbi helikopter düştü! 1 ölü, 2 ağır yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.