Bakan Tunç’tan Kocaeli’deki yangın faciasına ilişkin açıklama: Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, yangın faciasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, bilirkişi heyeti çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Bakan Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.