SON DAKİKA: Kocaeli-Dilova yangın faciası Türkiye’yi yasa boğmuştu! Ölenler son yolcuğuna uğurlandı! 11 kişi gözaltında

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki atölyede çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kadından, ikisi kardeş olan Tuğba Taşdemir (17) ve Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esatoğlu (15) için Kayapınar Mezarlığı'nda yürek dağlayan bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Henüz hayatlarının baharında denetimsiz ve güvencesiz bir ortamda çalıştıkları iddia edilen genç kızlar, öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.