FETÖ firarisi havalimanında yakalandı

FETÖ'nün Orta Asya Yapılanması'na bağlı Türkmenistan uyruklu O.H., İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığında yakalandı. FETÖ firarisi olan O.H.'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı ve üzerinde iki adet F Serisi dolar bulundu. Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarından mezun olduğu ifade edilen O.H.'nin yine FETÖ'ye bağlı olan bazı kurumlarda faaliyetler yürüttüğü belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan O.H.'nin, FETÖ'nün Türkmenistan Yapılanması'nın yöneticisi olduğu gerekçesi ile 2023 yılında yakalanıp tutuklanan ve ardından serbest kalan Z.C. ile yoğun mesaj trafiğinin bulunduğu ifade edildi. O.H., yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. FETÖ soruşturmalarında, FETÖ üyelerinin üzerinden çıkan F Serisi bir dolarların sırrı deşifre edilmişti.