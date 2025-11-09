Vatandaşların su faturası isyanı bitmiyor! CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlardan tepki

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde indirim yerine, suya üst üste yapılan zamlar, halkın tepkisini daha da büyüttü. Vatandaşlar, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirerek, "Yalanı bırak Başkan, sözünü tut!" diyerek isyan etti.

"VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN..."

Faturalarını ödemekte zorlanan birçok dar gelirli vatandaş, su gibi temel bir ihtiyacın bu denli pahalı hale gelmesini kabul edilemez buluyor. Esnaf, emekli, öğrenciler ve haneler, yüksek oranlı faturalarla mücadele ettiklerini belirtiyor. Vatandaşlar, Başkan Yüceer'e şu çağrıyı yapıyor:

"Verdiğiniz sözü tutun. Bu halk sizi ucuz su sözüyle seçti, zamla değil."