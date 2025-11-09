Vatandaşların su faturası isyanı bitmiyor! CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlardan tepki
Tekirdağ’da vatandaşlar, son dönemde gelen yüksek su faturaları nedeniyle büyük tepki gösteriyor. Seçim döneminde halka “Su faturalarında %50 indirim” sözü veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, göreve geldikten sonra bu vaadini yerine getirmemekle eleştiriliyor.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde indirim yerine, suya üst üste yapılan zamlar, halkın tepkisini daha da büyüttü. Vatandaşlar, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirerek, "Yalanı bırak Başkan, sözünü tut!" diyerek isyan etti.
"VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN..."
Faturalarını ödemekte zorlanan birçok dar gelirli vatandaş, su gibi temel bir ihtiyacın bu denli pahalı hale gelmesini kabul edilemez buluyor. Esnaf, emekli, öğrenciler ve haneler, yüksek oranlı faturalarla mücadele ettiklerini belirtiyor. Vatandaşlar, Başkan Yüceer'e şu çağrıyı yapıyor:
"Verdiğiniz sözü tutun. Bu halk sizi ucuz su sözüyle seçti, zamla değil."
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI
Büyükşehir Belediyesi'nden ise henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunun beklentisi, su fiyatlarında adil ve gerçekçi bir düzenlemeye gidilmesi.