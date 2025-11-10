Ata’nın evi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik'teki Atatürk Evi'ni restorasyon sürecinin ardından törenle ziyarete açtı.

Ersoy, "Burada toplanmaya vesile olan çalışmamız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan vefamızın ve onun aziz hatırasına olan saygımızın bir nişanesidir. Unutmamalıyız ki Atatürk'e vefa göstermek, cumhuriyete sahip çıkmak ve değerlerini korumak ülkemize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur.

Atatürk'ün doğduğu ev sade bir binadan ibaret değildir. Çalışma boyunca tüm süreci yakından takip ettik. İç ve dış mekanda ahşap imalatlar, elektrik tesisatları, sandık odası ve hamam özgün hale getirilmiştir. Çatının genel bakımı yapılmış, avlu zeminin taş kaplaması tamamlanmıştır" dedi.