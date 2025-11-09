Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor | Video

09.11.2025 | 17:02

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptırılan Selanik'te bulunan Atatürk Evi’nin, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.