Başkan Erdoğan Atatürk’ü anma töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuz çalışmalarına devam ediyor.

Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorluklarla dolu bir mücadelenin ardından bağımsız bir Türkiye'nin temellerini atmıştır. 10 Kasımlar aslında verilen mücadelenin boyutunu anlamak için önemli bir vesile teşkil etmektedir.

Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, milletimizin önünde yeni bir yol açan Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız.

Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz aynı zamanda milletçe en büyük hazinemizdir.

Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara bundan 1 asır evvel set çekmişti. Gazi, "Benim naçiz vücudum bir gün toprak alacaktır. Ancak Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Lafı gelince siyasi geçmişlerini cumhuriyetle özdeşleştirenlerin, özellikle son birkaç ayda kötü bir sınav verdikleri görünüyor. Her ne kadar yurtdışından ülkemizi şikayetten eli boş dönseler de, bu zihniyetin yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok didindiler ama hedeflerine ulaşamadılar.

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. Aslına uygun şekilde bu evin bakımını kapsamlı şekilde yaptık. Dün bakanımızın ve milletvekillerinin katılımıyla Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum.