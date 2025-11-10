Başkan Erdoğan: "Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız" | Video

10.11.2025 | 13:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, milletimizin önünde yeni bir yol açan Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız." ifadelerini kullandı.