Başkan Erdoğan: "Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız" | Video
10.11.2025 | 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, milletimizin önünde yeni bir yol açan Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: "Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız" | Video 10.11.2025 | 13:19
Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor | Video 09.11.2025 | 17:02
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
Kocaeli Dilovası'nda parfüm fabrikasında yangın! 08.11.2025 | 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de A Haber'e özel açıklamalar 08.11.2025 | 16:03
A Haber Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde | Video 08.11.2025 | 15:27
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:43
İstanbul'a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 05.11.2025 | 18:35
Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 05.11.2025 | 18:15
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video 05.11.2025 | 13:46