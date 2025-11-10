Son dakika: CHP kurultay davasında gerekçeli karar: İstinaf yolu açık
Mahkeme, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan asıl davanın 'konusuz' kaldığını belirterek, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. CHP kurultay davasında gerekçeli kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4–5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davası siyasetin gündemine oturmuştu. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve "Mutlak Butlan" talebi içeren davada 24 Ekim'de karar vermişti.