İETT ihalelerinde milyonlarca liralık vurgun! Alınan paylar "İmamoğlu suç örgütü" yöneticilerine aktarıldı

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında yer alan İETT ihalelerinde, sözleşme bedelinin yüzde 10-12 oranındaki payın firmalardan istenildiği, bu payın her hak ediş döneminde suç örgütü yöneticilerine teslim edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ödemelerin çoğunlukla Beylikdüzü'nde bulunan ofiste alınarak, suç örgütü yöneticisi şüpheli Fatih Keleş'e iletildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ sahibi şüpheli Remzi Baka'nın ifadesinde, ihaleye girdikten sonra İETT danışmanı olduğunu belirten şüpheli İbrahim Bülbüllü ile tanıştığını ve bu kişinin kendisine büyük çaplı işler için havuza katkıda bulunmaları gerektiğini söylediğini belirttiği kaydedildi.

Baka'nın, 2021 yılında İETT'den aldığı hizmet alımı ihaleleri için toplam 340 milyon lirayı ve metrobüs alımı ihaleleri için de ayrı ödemeleri Bülbüllü'ye Beylikdüzü'nde bir rezidansın ofisinde teslim etmek zorunda kaldığını ifadesinde söylediği iddianamede aktarıldı.