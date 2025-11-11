Son Dakika | İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! İşte Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinin hazır olduğu belirtildi. Başsavcı Vekili Can Tuncay ve 6 savcı tarafından bizzat yazılan iddianamede; İmamoğlu'nun 142 eylemden dolayı cezalandırılması talep edildi. Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. İşte detaylar!
Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinin hazır olduğu belirtildi.
3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. İddianamenin birazdan mahkemeye sunulacağı kaydedildi. İmamoğlu'nun 142 eylemden dolayı cezalandırılması talep edildi.
İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.
Soruşturma kapsamında dava açılan 6 isim dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılından yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.