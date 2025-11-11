Son dakika | MSB duyurdu! Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." açıklamasında bulundu.
