SON DAKİKA! Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü | Video
11.11.2025 | 15:45
Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." açıklamasında bulundu.
