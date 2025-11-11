SON DAKİKA! Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü | Video

11.11.2025 | 15:45

Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." açıklamasında bulundu.