Başkan Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağolsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Açıklamasının başında, dün Azerbaycan'dan hareket eden ve Gürcistan sınırları içerisinde kaza kırıma uğrayan kargo uçağında bulunan ve şehit düşen 20 askerimiz için baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "20 vatan evladımızı şehit verdik. Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Göz yaşlarımızı içimize akıtıyor acımızı kalbimize gömüyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağolsun. Dün Karabağ Zaferi'nin 5. yıldönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan kargo uçağımız düştü. 20 vatan evladımızı şehit verdik.
Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Göz yaşlarımızı içimize akıtıyor acımızı kalbimize gömüyoruz.
Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonraki en yüksek şehadet makamına erişmişlerdir.
Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordona alındı. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş ve incelemeler başlatılmıştır.
Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, 1 şehidimizin naaşının arama çalışmaları devam ediyor.
Milletimiz şundan emin olsun. Tüm imkanlar kahramanlarımız için seferber edildi. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşmasını temin edeceğiz.