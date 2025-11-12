Başkan Erdoğan: "20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağolsun" | Video
12.11.2025 | 15:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasının başında, dün Azerbaycan'dan hareket eden ve Gürcistan sınırları içerisinde kaza kırıma uğrayan kargo uçağında bulunan ve şehit düşen 20 askerimiz için baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "20 vatan evladımızı şehit verdik. Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz." ifadelerini kullandı.
