'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinden çarpıcı detaylar: 3 ana gelir kaynağı tespit edildi! "Kaşıkla ver, kepçeyle alırsın"

İddianamede, örgütün üç önemli gelir kaynağından birinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen ruhsatlandırma ve tadilat işlemleri olduğu, bir diğer kaynağın ise hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler olduğu belirtildi.

Üçüncü büyük kaynağın ise raylı sistem projeleri için temin edilen yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılması olduğu aktarılan iddianamede, bu kredilerden sağlanan fonların örgüte ciddi maddi katkı sağladığı tespitine yer verildi.