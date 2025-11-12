İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e jet yanıt: Dezenformasyon ve yalan niteliğinde
İBB'deki milyarlarca liralık rüşvet çarkına ses çıkarmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada adı geçen "Çınar" ve "İlke" kod isimli gizli tanıklar üzerinden kirli iftira kampanyası başlattı. "Çınar" kod isimli gizli tanığın İstanbul Adliyesi'nin 6. katında intihara kalkıştığını ve bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp "İlke" kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini iddia eden Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt gecikmedi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in söz konusu iddialarının dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde, İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede adı geçen "Çınar" kod isimli gizli tanığın, İstanbul Adliyesi'nin 6. katında intihara kalkıştığını ve bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp "İlke" kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Özgür Özel'in söz konusu iddialarının dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu belirtildi.
"DEZENFORMASYON VE YALAN NİTELİĞİNDE"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak;
12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür ÖZEL'in partisinin düzenlediği bir miting sırasında soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli tanığın adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini" beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkan vekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel'in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır.
Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda;
Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26..08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanığın ifadesinin Çınar kodu isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."