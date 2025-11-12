Mansur Yavaş'ın Ankara'daki trafik sorununa bakış açısı pes dedirtti! "Beceremiyorsan bırak, yapay zeka yönetsin"
Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihmalkar yönetim anlayışı başkentte yaşayanları canından bezdirdi. Göreve geldiği günden itibaren altyapı, yol vb. projelere önem vermeyen Yavaş'ın artan ve bir türlü çözüm üretilemeyen trafik sorunu konusuna bakış açısı ise pes dedirtti. Vatandaşlar ve siyasiler, sosyal medyadan Yavaş'ın 'Yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Yapay zekâya sorun' çıkışına tepki gösterdi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşa hizmet yerine, konser vurgunu, ihmalkar yönetim anlayışı ve kentin sorunlarına çözüm üretememesiyle konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın başkentte artan trafik sorununa karşı proje üretmek yerine tuhaf çıkışları da kentte yaşayanları adeta çileden çıkardı.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun." açıklamasında bulundu.
Vatandaşlar ve siyasiler, sosyal medyadan Yavaş'ın 'Yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Yapay zekâya sorun' çıkışına tepki gösterdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, "Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum… Sayın Başkan, siz yıllardır "mazeretinizi kurumsallaştırmıştınız"; şimdi ise "mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz." dedi.
"ŞEHRİ YAPAY ZEKA YÖNETSİN"
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "7 yılda 1cm metro yapmamışsın, mevcut metroların bakımını yapamıyorsun, ulaşım ağı çökmüş, trafik felç olmuş, yapay zekaya sorun diyorsun. Şaka mı ? Beceremiyorsan bırak, şehri yapay zeka yönetsin!" ifadelerini kullandı.