Mansur Yavaş'ın Ankara'daki trafik sorununa bakış açısı pes dedirtti! "Beceremiyorsan bırak, yapay zeka yönetsin"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bu soruyu "Kent merkezine alternatif yollar yapmak trafiği azaltır mı?" diye sorsaydınız… Yapay zekâ değil, direksiyon başındaki herkes "Evet be kardeşim!" derdi" sözlerine yer verdi.

VATANDAŞLARDAN SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

*İyi hoş da sen metro yaptın mı? 1 metre metro yapmayıp şunu söylemeye utanır insan. Gerçekten utanır. Madem yol yapmak trafiği rahatlatmıyor toplu taşımayı geliştirmek için ne yaptın? Buna yönelik işler yapsa hiçbir gam yemem de.

*Günün her saati trafik kilitlenmiş durumda. Belediye ve halk otobüsleri planlama saatleri çok kötü, kalabalık zamanlar körüklü ve sık akış lazım.