Savcılığın Yargıtay’a gönderdiği talep yazısı ortaya çıktı: CHP İl Binası rüşvet ve kaynağı belirsiz parayla satın alındı

Sadece "İBB Hanem" uygulaması üzerinden 11 milyon 360 bin 412 vatandaşın bilgileri 8 Kasım 2023'te özel bir firmaya e-posta ile gönderildiği saptandı. 2024 yerel seçimlerinde ise güncel yurt içi ve yurt dışı milyonlarca kişini seçmen kütüklerinin CHP'de yetkili olmayan örgüt üyelerine hukuka aykırı olarak verildiği, İBB üzerinden temin edilen başkaca kişisel verilerin işlenerek 2024 yerel seçim çalışmalarını manipüle etmek için kullanıldığı vurgulandı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde savcılığın İmamoğlu suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirle CHP üst yönetimini ele geçirdiği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın suçtan elde edilen gelirle parti tüzel kişiliği adına satın alındığı, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla sisteme aktarıldığı vurgulandı. Bu tespitler Yargıtay'a 6 sayfalık bir yazıyla gönderildi.

SEÇMEN VERİLERİ HUKUKA AYKIRI KULLANILDI

Savcılık ayrıca USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) raporuna atıf yapılan yazıda, 11 milyondan fazla vatandaşa ait seçmen kütük verilerinin CHP tüzel kişiliğinden hukuka aykırı şekilde yayıldığı ifade edildi. Dosya kapsamında CHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde seçimlerin güvenilirliğine ve seçmenin iradesini etkilemeye, demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşıldığı bu nedenle CHP hakkında Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin yapılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunuldu.

6 SAYFALIK TALEP YAZISI

6 sayfalık talep yazısında, suç geliriyle satın alındığı tespit edilen ve müsaderesi istenen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının, satın alınması işlemlerini olay tarihlerinde şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği vurgulandı. Yazıya göre, kamuoyuna yansıyan para sayma görüntülerinde CHP Meclis üyesi olan İBB Spor Kulübü Başkanı ve örgütün 2 numarası olan Fatih Keleş'in valizlerle suçtan elde edilen paraları getirdiği, 2020'de CHP il yönetiminde Yazı İşleri Müdürü olan Mustafa Can Poyraz'ın da görüntülerde yer aldığı ifade edildi.

CHP İL BİNASI RÜŞVET VE KAYNAĞI BELİRSİZ PARAYLA SATIN ALINDI

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe Belediyelerinden temin edilen ancak kaynağı belli olmayan paralar ve iş adamlarından temin edilen suç gelirleriyle CHP İstanbul İl binası 11 Aralık 2019'da CHP'nin tüzel kişiliğine geçirildi.

11 MİLYON 360 BİN KİŞİNİN VERİLERİ E-POSTAYLA ÖZEL BİR FİRMAYA SIZDIRILDI

Savcılığın yazısında, soruşturma kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca yapılan ihaleyle 'İstanbul Senin' isimli uygulamayı kullanan 4.7 milyondan fazla kişinin verileri KVKK onayı olmadan ABD ve Almanya'ya gönderildi. 'İBB Hanem' isimli projenin ise uygulamanın çalıştığı sunucu üzerinde 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait olan kimlik, adres, telefon numaraları ve sandık bilgilerini içeren kişisel veriler 8 Kasım 2023'te özel bir firmaya e-posta ile gönderildi.

2024 YEREL SEÇİMLERİ MANİPÜLE EDİLDİ

Yazıda, YSK tarafından CHP'nin talebi üzerine verdiği kararla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği vurgulandı. Yazıya göre, kütük verileri CHP'de yetkili olmayan örgüt üyesi şüpheliler Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e hukuka aykırı olarak verildi. Şüpheliler, 'güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerine' İBB üzerinden temin ettikleri başkaca kişisel verileri işleyerek 2024 yerel seçim çalışmalarını manipüle etmek için kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİNE VE HALK İRADESİNE MÜDAHALE EDİLDİ

YSK'nın siyasi partilere verdiği sandık veya seçmen verileri, yalnızca seçim işleyişini sağlamak ve sandık güvenliğini temin amacıyla kullanılabildiğine dikkat çekilen yazıda, " Bu verilerin, adaylarla paylaşılması, mutfak verileri yani seçmen eğilim analizleri, psikografik hedefleme gibi bilgilerle birleştirilmesi ve seçmeni manipüle etmeye yönelik mikro-hedefleme çalışmaları için kullanılması, seçim ilkelerine, seçim güvenliğine ve halk iradesine müdahale niteliğinde olup, devletin demokratik yapısını zedeleyici bir eylemdir" denildi.

KAPATMA SEBEBİ

Anayasa'nın 68'inci maddesi uyarınca siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, aynı maddede siyasi partilerin faaliyetlerinin Anayasa ve kanun hükümlerine uygun olmasının zorunlu kılındığı vurgulandı. Yazıda, "Siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen mal varlıklarının parti tüzel kişiliğine mal eden eylemlerinin, temelli kapatma sebebi olduğu açıkça düzenlenmiştir" denildi.

BANKA DEKONTLARI VE TANIK İFADELERİ RÜŞVETLE ALINDIĞINI ORTAYA KOYDU

İtirafçı ifadeleri, banka dekontları ve tanık ifadeleri ile rüşvet gelirlerinin CHP İstanbul İl binasının satın alınmasında kullanıldığının tespit edildiği yazıda vurgulandı. Yazıda ayrıca benzer şekilde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde delegelerin oy tercihlerini suç örgütünün desteklediği adaylar lehine kullanmaları için maddi menfaat sağladıkları ve vaatte bulunduklarına ilişkin Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarınca dava açıldığı ifade edildi.

CHP SORUMLU TUTULDU

Yazıda, partili bazı yöneticiler suç örgütü elebaşı İmamoğlu ile birlikte organize hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdi. Bu kapsamda eylemleri süreklilik arz ediyordu. Suçtan elde edilen menfaatin bir kısmı parti faaliyetlerinde kullanılarak CHP'nin tüzel kişiliğinin bu eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla sisteme aktarıldıı, itirafçı ifadeleri ile rüşvet ağının itiraf edildiği aktarıldı. Parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği, bu paranın suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiğinin tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı anlatıldı.

GEREĞİ YAPILSIN

Yazıda, "CHP'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmakla, CHP hakkında Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur." İfadeleri yer aldı.