SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir.