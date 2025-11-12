SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!
SON DAKİKA... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehadete ulaştı. Uzman ekipler, enkazda inceleme yaparken 19 askerin naaşı bulundu 1 askerin ise arandığı açıklandı.Akıllarda ise tek bir soru vardı. Kargo uçağı neden düştü, dışarıdan bir müdahale ile saldırıya mı uğradı? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, feci kazayla ilgili merak edilen o soruyu yanıtladı. İşte haberin ayrıntıları...
SON DAKİKA… Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Kazada, uçakta bulunan 20 askerimiz şehadete ulaştı. Uzman ekipler, enkazda inceleme yaparken 19 askerin naaşı bulundu 1 askerin ise arandığı açıklandı.
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren ise akıllarda tek bir soru vardı. Askeri kargo uçağı neden düştü? Saldırıya mı uğradı? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında Türkiye'nin yüreğini yakan kazayla ilgili kritik bilgileri paylaştı.
Uçağın 2 adet kara kutusu olduğunu belirten Dr. Güçlüer, "Kazanın ardından özellikle yabancı istihbarat servislerinin yapay zeka kullanarak bir görüntü servis etme gayreti içine girdiler. Görüntü son derece kuşkulu. Bunun üzerinden analiz yapmak hiç doğru değil. Devletin resmi yetkililerince paylaşılan görüntüler olursa buna inanırız. Aynı görüntü farklı açılar fakat baktığımızda o görüntüden farklı bir arazi görüyoruz. Oynamış bir görüntü olabileceğini düşünüyoruz.
