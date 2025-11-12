SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

Bu bir askeri uçak, sivil uçak değil. C130'lar 2014'ten beri bir modernizasyon programına tabi tutuldular. ASELSAN, yerli ve milli sistemler kargo uçaklarına entegre etti. Hava kabiliyetleri dünyadaki emsallerinden daha üstün. Bir depo bakımı büyük bir bakım yaklaşık 1 yılda yapılıyor. Bu bakım 6 yılda bir yapılıyor. Yani dolmasına 1 yıldan az bir süre kala bu olay meydana geldi.

Çok güçlü hava kabiliyetlerine kavuşuyor bu uçaklar yapılan bakımlar sayesinde. Dolayısıyla böyle bir saldırı olsaydı pilot bunu anlardı ve görürdü sinyal verirdi. Aha da önemlisi bu savaş uçağı olduğu için manevralar yapabilirdi. Şehit olan pilotumuz Yarbay. Yüzlerce binlerce belki uçuş tecrübesine sahip bir pilot. Bu nedenle uçağın saldırıya uğradığını düşünmüyorum. Uçağın iç mekanik sistemlerine uçuş sistemlerine odaklanılması gerektiğini düşünüyorum.