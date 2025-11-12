SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

SON DAKİKA... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehadete ulaştı. Uzman ekipler, enkazda inceleme yaparken 19 askerin naaşı bulundu 1 askerin ise arandığı açıklandı.Akıllarda ise tek bir soru vardı. Kargo uçağı neden düştü, dışarıdan bir müdahale ile saldırıya mı uğradı? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, feci kazayla ilgili merak edilen o soruyu yanıtladı. İşte haberin ayrıntıları...

SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

SON DAKİKA… Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Kazada, uçakta bulunan 20 askerimiz şehadete ulaştı. Uzman ekipler, enkazda inceleme yaparken 19 askerin naaşı bulundu 1 askerin ise arandığı açıklandı.

SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren ise akıllarda tek bir soru vardı. Askeri kargo uçağı neden düştü? Saldırıya mı uğradı? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında Türkiye'nin yüreğini yakan kazayla ilgili kritik bilgileri paylaştı.

SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

Uçağın 2 adet kara kutusu olduğunu belirten Dr. Güçlüer, "Kazanın ardından özellikle yabancı istihbarat servislerinin yapay zeka kullanarak bir görüntü servis etme gayreti içine girdiler. Görüntü son derece kuşkulu. Bunun üzerinden analiz yapmak hiç doğru değil. Devletin resmi yetkililerince paylaşılan görüntüler olursa buna inanırız. Aynı görüntü farklı açılar fakat baktığımızda o görüntüden farklı bir arazi görüyoruz. Oynamış bir görüntü olabileceğini düşünüyoruz.

Gürcistan'da düşen askeri uçağımızın kara kutusu bulundu! | Eray Güçlüer, A Haber'de yorumladı

SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

UÇAKTA İKİ KARA KUTU VAR…

Analiz mevcut sınırlı bilgiler ile yapılabilir. Uçağın rotası, düştüğü dakika belli 27'nci dakikada olduğu belirtiliyor. İrtifası belli… Bu gibi konular üzerinden bir analiz yapılması gerekir.. Bunun dışındaki analizlerin doğruluğu çok çok şüpheli olur. Farkında olmadan oynanmış bir görüntüyü doğru kabul ederseniz bu sefer yapılacak yorumlar da farklı noktalara gider.

SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

Bildiğimiz kadarıyla 2 kara kutudan bahsediliyor. Biri kokpitteki ses kayıtlarını özellikle son 2 saatlik kayıtları alan bir kara kutu, diğeri de uçağın teknik hususlarına ilişkin verileri toplayan ikinci bi kara kutu. Tabi hangisi bulundu bilmiyoruz ama yine bir bilgi var. Sizin de belirttiğiniz gibi bu kara kutu ABD'de çözümlenmesi, diğerinin ise Türkiye'de çözümlenme durumu değerlendiriliyor. Bu da önemli. Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda nihai rapor öncesi ön rapor sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

UÇAK DIŞ MÜDAHALE İLE Mİ DÜŞTÜ?

Uçağın bir dış müdahale ile düşüp düşmediği ihtimalini değerlendiren Dr. Güçlüer, şu bilgileri paylaştı:

Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu varsayımı kabul etmiyorum. Bir füze konusu var. Bu iki türlü olabilir alçak hava savunma füzeleri ya da yüksek menzil füze olabilir. Ancak bunların menzili yetmez uçak 24 bin feet'te… Yüksek menzil füze olsaydı bunun da atıldığı yer tespit edilirdi çünkü radar görüntüleri mevcut. Bu saldırının olma ihtimalini çok düşük ve imkansız görüyorum.

SON DAKİKA... C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bu uçakların çok güçlü manevra kabiliyeti var!

Bu bir askeri uçak, sivil uçak değil. C130'lar 2014'ten beri bir modernizasyon programına tabi tutuldular. ASELSAN, yerli ve milli sistemler kargo uçaklarına entegre etti. Hava kabiliyetleri dünyadaki emsallerinden daha üstün. Bir depo bakımı büyük bir bakım yaklaşık 1 yılda yapılıyor. Bu bakım 6 yılda bir yapılıyor. Yani dolmasına 1 yıldan az bir süre kala bu olay meydana geldi.

Çok güçlü hava kabiliyetlerine kavuşuyor bu uçaklar yapılan bakımlar sayesinde. Dolayısıyla böyle bir saldırı olsaydı pilot bunu anlardı ve görürdü sinyal verirdi. Aha da önemlisi bu savaş uçağı olduğu için manevralar yapabilirdi. Şehit olan pilotumuz Yarbay. Yüzlerce binlerce belki uçuş tecrübesine sahip bir pilot. Bu nedenle uçağın saldırıya uğradığını düşünmüyorum. Uçağın iç mekanik sistemlerine uçuş sistemlerine odaklanılması gerektiğini düşünüyorum.