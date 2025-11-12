Gürcistan'da düşen askeri uçağımızın kara kutusu bulundu! | Eray Güçlüer, A Haber'de yorumladı
12.11.2025 | 15:01
Gürcistan'da düşen askeri uçağımızın kara kutusu bulundu ASAM Başkanı Eray Güçlüer, konuyu A Haber'de yorumladı
