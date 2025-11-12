Son Dakika | Ekrem İmamoğlu suç gelirlerini şirketleri ve akrabaları üzerinden akladı! Kaynağı belirsiz paralar, alım ve satımlar...

Son dakika: İddianamede, suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile hareket eden İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın, İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın inşa ettiği konut projesinden şüpheliler Baran Gönül ve Burcu Beyazoğlu'na kaynağı belirsiz para karşılığı konut satışı yaptıkları, konut satan ve satın alan tarafların doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri ile illiyet bağının bulunduğu kaydedildi.

İDDİANAMEDEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR...

Her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeseler de şüphelilerin örgüt üyeleri ile sıkı ilişkileri, yine İmamoğlu İnşaat unvanlı firma ile illiyet bağı olan bir şahsa taşınmaz devri yapılması aşamasında, şirketin banka hesaplarına mali profili uygun olmayan şahıslarca kaynağı belirsiz nakit yatırmalar gerçekleştirildiği, hatta nakit girişlerin izinin kaybettirilmesi amacıyla araya başka banka hesaplarının da sokulduğu iddianamede belirtildi.