Yürekler yandı Türkiye yasta

Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye gelmek üzere dün öğle saatlerinde havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Türkiye'nin yüreğini yakan haber Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. MSB yaptığı ilk açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Düşen uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personel bulunuyordu.

Haberin alınmasının ardından Türkiye, Gürcistan makamlarıyla temasa geçerek, Türkiye'den gidecek ekip ulaşana kadar uçak enkazının etrafında gerekli önlemler alınmasını rica etti. Türkiye'den arama kurtarma personeli, AKINCI TİHA ve İHA'lar bölgeye sevk edildi. Azerbaycan medyası tarafından yayımlanan uçağın düşüş görüntülerinde, önce uçaktan bir parçanın ayrıldığı ve uçağın 360 derece dönerek bir araziye düştüğü görüldü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, C-130 tipi askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü duyurdu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada ise uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Uçağın düştüğünün açıklanmasının ardından bölgede arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı. Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze'nin bizzat katıldığı çalışmaları, Signagi Belediyesi'ne ait dağlık bir arazide yürütülüyor. İçişleri Bakanlığına bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gürcistan arama kurtarma ekipleri (dün) saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

C-130 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

C-130, dört motorlu turboprop askeri bir kargo uçağı. 1956 yılında ABD'de hizmete giren C-130, kısa süre sonra birçok ülke tarafından kullanılmaya başlandı. Uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine ilk olarak 1964'te girdi. Hizmet verdiği yıllar boyunca Hercules, çok sayıda askeri, sivil ve insani yardım operasyonuna katıldı. Uçakta motor başına 4 pervane mevcut. Uçuşta pervaneler sabit hızla döner ve uçuş için gerekli kaldırmayı, yerde ise frenleme ve hareketi sağlar. Pervane kanatlarının uzunluğu bir uçtan bir uca 4.11 metre, menzili ise 6410 km. ürk Hava Kuvvetleri envanterinde toplam 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçağı bulunuyor. Türkiye, İngiltere'den satın almayı planladığı 12 adet C-130J Askeri Nakliye Uçağı için görüşmelerde sona gelindiği kısa süre önce açıklamıştı.

Uzunluk: 29.79 m.

Kanat açıklığı: 40.41 m.

Yükseklik: 11.84 m.

Kanat alanı: 162.1 m²

Boş ağırlık: 34,274 kg.

Azami kalkış ağırlığı: 74,393 kg.

Motor: 4 X Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Kaza sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. İlgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

ALİYEV VE KOBAKHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, düşen askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı, kazada şehit olan askerler için Başkan Erdoğan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.

CEVDET YILMAZ: SABIR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü. Uçağa yönelik arama -kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti genel başkanları, Bakanlar, STK temsilcileri ve Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri uçak kazası ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

KKTC, Kazakistan, Pakistan, İtalya, Katar ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülke düşen uçakla ilgili taziye mesajları yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.