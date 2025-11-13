2019 ve 2024 yerel seçimleri manipüle edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesi doğrultusunda Yargıtay'a başvurarak CHP'ye kapatma davası açılması için bildirimde bulunmuştu. 6 sayfalık bildirimde, CHP'nin seçmen verilerini sızdırarak, 2019 ve 2024 yerel seçim sürecini de manipüle ettiği vurgulandı. Anayasa'nın 68'inci maddesi uyarınca siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen mal varlıklarının parti tüzel kişiliğine mal edilen eylemlerinin, temelli kapatma sebebi olduğuna dikkat çekildi ve gereğinin yapılması istendi.