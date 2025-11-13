Ankara’da Cumhur’un zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bey Konağı'nda bir araya geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider selamlaşmanın ardından konağa geçti. Dün saat 18.26'da başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

EN SON 4 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yıl içinde 3 kez Devlet Bahçeli'nin konutunda, bir kez Ahlat'ta ve bir kez de Beştepe'de bir araya gelmişti. Dünkü görüşmeyle birlikte Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl içinde 6'ncı kez yüz yüze görüşmüş oldu. İkili en son 4 Eylül'de bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından bir görüşmenin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.