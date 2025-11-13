Başkan Erdoğan’dan şehit Emre Altıok’un ailesine taziye telefonu! Acılı babadan duygulandıran sözler: Vatanıma verdim ben onu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, şehit Altıok'un Samsun'daki ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Ercan, daha sonra Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

"RABBİM MEKANINI CENNET EYLESİN"

Başkan Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "İsa Bey, Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

"VATANIMA VERDİM BEN ONU..."

Baba Altıok da "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı. Bize iki evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım, başka bir şeyim yok. Sağ olun Cumhurbaşkanım, taş değmesin ayaklarınıza." ifadelerini kullandı.