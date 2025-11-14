Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
14.11.2025 | 01:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

