Dışişleri Bakan Yardımcısı Rus mevkidaşı ile Ankara’da görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Rus mevkidaşı Pankin ile Ankara'da bir araya gelerek istişareler gerçekleştirdi. İstişarelerde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), G20 ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başta olmak üzere ekonomik ve mali kuruluşlar ile enerji ve emtia piyasalarındaki durum ele alındı.